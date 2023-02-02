Порезал жену и дочь: в Актобе начался судебный процесс над экс-директором школы

Судебный процесс по делу бывшего директора сельской школы, который едва не зарезал беременную жену и 8-летнюю падчерицу, начался в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", ранение сочли как "причинение легкого вреда здоровью".

"Подсудимый угрожал с особой жестокостью, говорил, что убьет жену, дочь и уничтожит еще нерожденного ребенка. После чего замахнулся ножом в сторону жены. Женщина получила ранения правой стороны груди. Согласно судебно-медицинской экспертизе, степень ранения оценивается как причинение легкого вреда здоровью". Прокурор Управления прокуратуры Актюбинской области Арман Конырбаев

Отмечается, что от трагедии спасло лишь то, что сам подсудимый в какой-то момент опомнился и позвонил своей матери. Женщина приехала вместе с другим сыном и отобрала нож. Мужчину сразу арестовали, ему предъявили обвинение по статье покушение на убийство. Однако его адвокат попросил переквалифицировать статью на более легкую.

"Мой подзащитный позвал родителей, хотя мог ничего не предпринимать. В связи с чем, я считаю, в действиях Данабекова нет состава преступления, предусмотренного ст. 99 УК РК. Поэтому прошу суд переквалифицировать эту статью на ст. 115 УК РК "Угроза". Адвокат Куандык Ерсеитов

Как уточняется, суд счел просьбу адвоката преждевременной и отказал в переквалификации статьи.

Сообщается, что самой пострадавшей на суде не было. Женщина находится на последних сроках беременности и готовится к родам.

Очередное заседание суда назначено на 9 февраля.



Кровавая драма разыгралась в октябре прошлого года в небольшом селе Шалкарского района. Глава семьи пришел домой пьяным, и ему не понравилось, что супруга постелила для него постель в детской комнате. После чего разгорелся скандал. Женщина пыталась успокоить мужчину, но тот оттащил ее за волосы на кухню и схватился за нож. В итоге ранения получили жена и 8-летняя падчерица подсудимого.