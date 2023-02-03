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Ключевую процентную ставку рекордно повысил Банк Англии

деньги Фото: pixabay
Комитет по денежной политике Банка Англии (МРС) решил повысить ключевую процентную ставку с 3,5 до 4%, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Центробанка, такой уровень стал максимальным с октября 2008 года.

Регулятор повышает показатель 10 раз подряд с декабря 2021 года. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ объясняет необходимостью сдержать растущую инфляцию. В будущем ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в два процента, пообещал регулятор.

Несмотря на то, что уровень инфляции в Великобритании в декабре упал до трехмесячного минимума в 10,5%, рост цен по-прежнему остается высоким. Банк Англии прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до 4%, а во втором квартале 2024-го упадет ниже 2%.

Ранее экономисты озвучили прогнозы по ставке Федеральной резервной системы США, и как это может отразиться на курсе тенге.

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