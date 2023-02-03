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Китай построит станции на Антарктиде для наблюдения за океаном

Китай построит станции на Антарктиде для наблюдения за океаном Фото: pixabay
Сеть станций на самом южном континенте призвана поддерживать космические спутники, которые, в свою очередь, проводят мониторинг океана, сообщает Zakon.kz.

China Aerospace Science and Technology Group Co собираются строить станции на одной из двух китайских расположений Антарктиды, исследовательской базе Чжуншань, пишет Reuters. По данным издания, для строительства был разыгран тендер на сумму в 43,95 млн юаней (6,53 млн долларов).

Подробного описания проекта нет. Сообщается только, что есть схема, предполагающая четыре станции на базе Чжуншань у залива Прюдс, что на востоке Антарктиды.

В Китае выпустили поезд с нулевым уровнем выбросов, использующий комбинацию водородного топлива и суперконденсатора как источник энергии. Поезд развивает скорость до 160 км/ч, имеет запас хода 600 км и 5G-связь.

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