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В Китае запустили поезд, едущий на водороде

В Китае запустили поезд едущий на водороде Фото: pixabay
Китай запустил свой первый водородный поезд, который развивает скорость до 160 км/ч, имеет запас хода 600 км и 5G-связь, сообщает Zakon.kz.

В Китае выпустили поезд с нулевым уровнем выбросов, использующий комбинацию водородного топлива и суперконденсатора как источник энергии, передает itc.ua.

Новый железнодорожный транспорт имеет запас хода 600 км и может развивать скорость до 160 км/ч, что делает его самым быстрым водородным поездом на сегодняшний день.

Разработка принадлежит государственному промышленному предприятию CRRC и Chengdu Rail Transit. В поезде работает 5G, а также предусмотрены режимы автоматического запуска, остановки и возвращения в депо.

Поезда, заявленные как вид транспорта с нулевым уровнем выбросов, смешивая водород на борту с кислородом, вырабатывают электричество, необходимое для того, чтобы тянуть поезд.

В Китае создали летающий будильник. Чтобы владелец не мог его легко отключить, устройство запускает пропеллер и летает по комнате, пока владелец не поймает будильник и не поставит обратно на место.

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