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Кофе не дает дополнительную энергию — ученые

Кофе не дает дополнительную энергию — ученые Фото: pixabay
Чашка кофе по утрам бодрит, но кофеин не дает дополнительную энергию, он лишь заимствует ее у организма, сообщает Zakon.kz.

По данным британских ученых, латте, американо или эспессо "кредитует" заряд энергии. Взамен организму приходится восполнять потери сном. Кофеин предотвращает сонливость, временно блокируя химическое вещество под названием аденозин, пишет DailyMail, ссылаясь намолекулярного диетолога из университета Ньюкасла доктора Эмму Беккет.

"Аденозин — химическое вещество, является частью системы, которая регулирует наш цикл сна и бодрствования, его уровень повышается в течение дня, поскольку он высвобождается в качестве побочного продукта, когда наши клетки используют энергию", — пишет издание.

Кофеин вызывает чувство бодрствования, но не производит энергию внутри нас: "Итак, долг, который вы должны кофеину, всегда в конечном итоге должен быть погашен, и единственный реальный способ погасить его — это поспать".

Для выработки энергии организму достаточно еды, воды и сна, считают ученые. При этом они отмечают, что кофе полезен человеку. Так, последние исследования показали, что две-три чашки кофе в день увеличивают продолжительность жизни.

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