Кофе без кофеина провоцирует развитие рака

По словам экспертов, в кофе без кофеина содержится метиленхлорид, который является канцерогеном, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, ВОЗ и Национальный институт здравоохранения США указывают на опасность метиленхлорида. По словам экспертов, при попадании в организм людей и животных метиленхлорид вызывает рак. Это бесцветный химикат, который используется во многих промышленных процессах, например, для удаления краски. В кофе эту жидкость добавляют в качестве растворителя кофеина.

"Помимо канцерогенности, метиленхлорид может наносить и другой вред здоровью, такой как токсичность для печени. При более высоком воздействии – неврологические последствия, а в некоторых случаях и смерть", – заявила доктор Мария Доа.

Фонд защиты окружающей среды направил две петиции в адрес Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов с требованием запретить использование метиленхлорида в производстве кофе. Но на решение вопроса могут уйти годы.

При этом цены на кофе сорта робуста взлетели до рекордного уровня с 2008 года из-за опасений дефицита поставок. Угроза нехватки воды может ограничить производство во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров.