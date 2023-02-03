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Военные США отслеживают неопознанный воздушный шар

Военные США отслеживают неопознанный воздушный шар Фото: pixabay
Пентагон предполагает, что над Штатами пролетает китайский зонд-разведчик, сообщает Zakon.kz.

Американские военные наблюдают за воздушным объектом уже несколько дней, пишет CNN. В Пентагоне уверены, что аэростат — разведчик, запущенный Китаем.

"В настоящее время воздушный шар летит на высоте, значительно превышающей коммерческие воздушные перевозки, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле", — рассказал генерал Патрик Райдер.

Шар не представляет шпионской угрозы, добавил генерал, поэтому сбивать его военные не стали.

Китай построит станции на Антарктиде для наблюдения за океаном. Сеть станций на самом южном континенте призвана поддерживать космические спутники, которые, в свою очередь, проводят мониторинг океана.

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