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Атырау вновь накрыло дымом

Атырау вновь накрыло дымом Фото: МЧС РК
2 февраля Атырау заволокло дымом от горящих на Каспийском море тростников, сообщает Zakon.kz.

Накануне небо над городом очистилось после сильного задымления 31 января. Но ветер сменился и горожане вновь почувствовали запах гари и город окутало дымом, передает KazInform.

ДЧС Атырауской области сообщает, что к местам возгорания направили технику высокой проходимости для разведки. Они помогут определить подъездные пути для тушения пожаров на местах.

"Данные космониторинга показывают два очага пожара в Жылыойском районе. Поэтому сегодня дополнительно были направлены мобильные группы для более точного определения мест возгораний. Проблема в том, что территория пожаров бесхозная, заболоченная. Тяжелая техника туда не пройдет. Поэтому принято решение в пятницу с утра в район отправить вездеход "ТРЭКОЛ" и личный состав в количестве 10 человек со средствами тушения - хлопушками. Будут уже конкретно заниматься ликвидацией пожара".заместитель начальника по ЧС региона Асхат Ержанов

31 января для выявления очагов пожара на побережье Каспийского моря спасатели задействовали вертолеты. Были обнаружены 4 очага возгорания, сообщили в ДЧС.

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