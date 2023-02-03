Рост заболевания коронавирусом произошел в Казахстане

За последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось, вирус диагностировали у 91 человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на 3 февраля зафиксирован 91 случай заражения. Еще в 9 случаях медики диагностировали пневмонию с признаками коронавируса с отрицательным ПЦР-тестированием.

Лечение продолжают получать 1556 человек. Из них :

в тяжелом состоянии – шесть пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,

на аппарате ИВЛ – один пациент.

2 февраля казахстанские медики за сутки зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции.

