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Рост заболевания коронавирусом произошел в Казахстане

Рост заболевания коронавирусом в Казахстане Фото: Zakon.kz
За последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось, вирус диагностировали у 91 человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на 3 февраля зафиксирован 91 случай заражения. Еще в 9 случаях медики диагностировали пневмонию с признаками коронавируса с отрицательным ПЦР-тестированием.

Лечение продолжают получать 1556 человек. Из них :

  • в тяжелом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

2 февраля казахстанские медики за сутки зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции.

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