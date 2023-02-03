Рост заболевания коронавирусом произошел в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За последние сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось, вирус диагностировали у 91 человека, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, на 3 февраля зафиксирован 91 случай заражения. Еще в 9 случаях медики диагностировали пневмонию с признаками коронавируса с отрицательным ПЦР-тестированием.
Лечение продолжают получать 1556 человек. Из них :
- в тяжелом состоянии – шесть пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
2 февраля казахстанские медики за сутки зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции.
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