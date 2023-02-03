Минтруда утвердило правила уплаты и распределения единого платежа
Плательщиком единого платежа является налоговый агент, выплачивающий доход физическому лицу в виде заработной платы и выбравший исполнение обязательств по исчислению, удержанию и перечислению ИПН и социальных платежей в составе единого платежа.
Налоговыми агентами признаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации или для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов или для крестьянских или фермерских хозяйств, которые выплачивают доход физическому лицу в виде заработной платы.
Уплата единого платежа производится наличными деньгами либо безналичным способом через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
В свою очередь банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций перечисляют сумму единого платежа в Госкорпорацию в электронном формате в день его инициирования плательщиком.
Предусматривается, что возврат суммы единого платежа, излишне (ошибочно) уплаченного плательщиком и распределенного Государственной корпорацией в ЕНПФ, ФСМС, ГФСС и соответствующий орган государственных доходов, производится на основании заявления плательщика, направленного в Госкорпорацию.
При этом возврату излишне уплаченных сумм единого платежа не подлежат:
- социальные отчисления, исчисленные за период, который был засчитан в стаж участия при назначении социальных выплат;
- обязательные пенсионные взносы, учтенные при расчете суммы выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений;
- обязательные пенсионные взносы, перечисленные с доходов, которые учтены при назначении социальной выплаты из ГФСС. При несвоевременной уплате единого платежа органы государственных доходов принимают меры взыскания в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.
При прекращении деятельности плательщика документы об исчислении и уплате единого платежа передаются в Государственный архив.
Приказ вводится в действие с 14 февраля 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.
С 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж, так как в Налоговый кодекс добавлены соответствующие поправки.
В единый платеж включаются:
- ИПН с дохода работников,
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
- социальные отчисления,
- взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
В 2023 году ставка единого платежа составляет 20%.
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