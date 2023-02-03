Почему дети пытаются свести счеты с жизнью

В Шымкенте растет число подростков, которые пытаются свести счеты с жизнью. В 2021 году шестеро детей покончили жизнь самоубийством, в 2022 – семеро. Об этом на прошедшем недавно брифинге сообщила руководитель Управления образования Жанат Тажиева, сообщает Zakon.kz.

23-летний Асылбек (имя изменено) с горечью вспоминает свое прошлое. По его словам, он дважды пытался наложить на себя руки. Причиной тому стал школьный буллинг. Подростковые годы, по словам Асылбека, выдались сложными как для него, так и его родителей.



"В подростковые годы меня в школе буллили из-за лишнего веса и прыщей. Причем издевались надо мной все на протяжении нескольких лет. Доходило даже до физического насилия. На тот момент мне казалось, что это нерешаемая проблема. И первая попытка суицида была в 14 лет – наелся таблеток. К счастью, меня вовремя нашел брат, потом желудок промывали и все остальное. Вторая попытка была через год. Хотел повеситься, но родители рано вернулись с работы и успели снять меня. Было морально сложно, меня долгие годы водили к психологу. До сих пор время от времени обращаюсь к психологу", – говорит он.

С точки зрения разных исследователей, суицидальное поведение учащается с возрастом и достигает максимума в пубертатном периоде, соответственно, пик суицидального риска падает на 15−19 лет. Впрочем, есть основания считать, что в детском возрасте (с 6 до 12 лет) показатель также увеличивается. При этом не существует официальных данных по количеству попыток самоубийства. Психолог Герман Владимиров считает, что подростки чаще всего совершают суицид, потому что полностью не осознают ценность жизни.

"У подростков очень много недопониманий. Существуют также внутренние конфликты, в коллективе, с родителями, в классе, конечно, с педагогами. Конфликты с педагогами на ребенка очень сильно влияют, потому что педагог обладает определенной властью. Поэтому когда ребенок остается в такой ситуации, когда диссонансов много, а понимания мало, он не может найти выхода из ситуации и, к сожалению, дети идут на отчаянный шаг", – рассказывает психолог.

Бьют тревогу и общественники. Руководитель фонда "НеМолчи.Kz" Дина Смаилова считает, что нужно активнее работать с детьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством. По словам общественницы, подростки идут на отчаянный шаг из-за недопонимания со стороны родителей, школьного буллинга и пережитого сексуального насилия.

"Обращаются не только мамы, но и сами подростки в наш фонд. Порядка 30 обращений было за наше существование. Были очень тяжелые кейсы, два подростка совершили суицид, потом были попытки суицида у девочек. Подростки идут на отчаянный шаг, потому что сталкиваются с буллингом со стороны родителей, педагогов и сверстников. Мое мнение, что работу в этом направлении вообще не ведут. Даже если ведут, то не с теми детьми, с которыми нужно вести. Нам дают статистику: вот столько пытались покончить жизнь суицидом, вот столько покончили. Можно же вести работу с теми, которые выжили. Можно же вот этих выживших детей взять, изучить материалы, что послужило поводом для попытки суицида", – считает правозащитница.

Жанат Тажиева заявила, что в школах и колледжах активно работают психологи.

"Чаще всего дети идут на отчаянный шаг из-за того, что не могут выдержать требований родителей. Например, был случай, когда отец забрал телефон у своего сына в наказание за то, что не учил уроки. Сын обиделся на отца и покончил жизнь самоубийством. Также был случай в прошлом году: школьник курил электронные сигареты, а у него родители были религиозными. Ребенок посчитал себя грешником и покончил с собой. Мы работаем, подключили психологов, для нас жизнь детей очень важна. Поэтому просим родителей не давить на своих детей и ладить с ними", – отметила руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

В целом в Казахстане в 2021 году в возрастных категориях от 15 до 19 лет и от 20 до 24 лет суициды совершили 91 и 143 человека, соответственно. Наибольшее количество – в Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областях.

Карина Адильбекова



