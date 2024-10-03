В Астане бойцы Нацгвардии спасли девушку, пытавшуюся свести счеты с жизнью

Во время несения патрульно-постовой службы столичные гвардейцы спасли девушку, которая спрыгнула с моста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, инцидент произошел вечером 2 октября. Около 22:00 к войсковому наряду воинской части 5573 за помощью обратился местный житель, который сообщил, что с моста в реку Ишим спрыгнула молодая девушка.

Начальник войскового наряда рядовой Нариман Мурзахметов вместе с патрульными рядовыми Дамиром Мукашевым и Давидом Корсуновым, доложив по рации дежурному, бросились спасать девушку. Им удалось вытащить девушку из воды. До приезда скорой помощи они оказали ей первую медицинскую помощь.

"Во время патрулирования улиц города к нам обратился гражданский, сообщив, что тонет девушка. Мы незамедлительно приступили к ее спасению. По рации доложили об этом инциденте начальнику патрульной группы, после чего пытались достать девушку из воды. Так как она находилась на небольшом от берега расстоянии, я смог наклониться и схватить ее за руки, а мои сослуживцы помогли мне вытащить ее на берег. Затем мы уложили девушку на свои бушлаты и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи. Это наш долг – всегда быть готовыми прийти на помощь", – рассказал Нариман Мурзахметов.

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