Легко и просто? Как проходит легализация иностранных авто в Казахстане

Ранее отечественные водители получили возможно узаконить своих "ласточек", ввезенных в страну обходными путями до 1 сентября 2022 года. Zakon.kz узнал, насколько быстро казахстанцы справляются с алгоритмом легализации в разных регионах страны.

В конце декабря прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, среди которых - "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Поправками в Налоговый кодекс была обозначена ставка сбора за первичную регистрацию при легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Вместе с тем чиновникам было поручено "перекрыть" пути незаконного попадания транспорта в республику.

Однако вернемся к легализации. В своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев разъяснил ее механизм – узаконить незаконное было решено посредством разового единого сбора за утилизацию и первичную регистрацию. Цена вопроса не должна превышать 200-250 тыс. тенге, а мера – не распространяться на угнанные, разыскиваемые авто.

У отечественных водителей возник закономерный вопрос: как система интегрируется в уже имеющиеся правила, исключающие, в частности, возможность узаконивания "праворулек".

Народу ответили в МВД. Итак, под легализацию не попадают:

авто, ввезенные после установленного срока;

находящиеся в криминальном розыске;

имеющие юридические или судебные обременения;

стоящие на учете в стране прежней регистрации;

правосторонние (позже этот пункт исключили, что, опять же, вызвало вопросы);

не прошедшие полную таможенную очистку;

имеющие владельцев, не задокументировавших свои права на транспорт.

"Также информируем, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации", - предупредили в МВД.

Старт легализации был назначен на новый 2023 год.

По просторам Казнета ожидаемо поползли слухи о возможном полицейском преследовании владельцев неугодных иномарок. Опроверг их зампредседателя КАП МВД РК Серик Тусупов:

"Никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в соцсетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов".

Как подчеркнул спикер, полиция будет ориентироваться на разъяснительную работу о необходимости легализации иностранных автомобилей.

Впрочем, природа домыслов быстро стала ясна. Глава государства обратился к Правительству с требованием системно и доступно разъяснить людям суть и алгоритм легализации, дабы исключить кривотолки и недопонимания.

Очереди в Алматы

Так или иначе, 23 января наступившего года, как и обещалось, легализация началась. Заехав в один из алматинских спецЦОНов, мы наткнулись на легко прогнозируемое в данной ситуации столпотворение, хотя появились в учреждении даже не на стадии запуска механизма. Среди многочисленных горожан были замечены подозрительные личности, шепотом переговаривающиеся со всяк сюда входящим – вероятно, так называемые "помогайки".

Фото: Zakon.kz

Хотя, с точки зрения, одного из встреченных нами водителей, процесс особой сложности не представляет. Естественно, при условии, что транспорт ввезен до обозначенного властями времени.

"Если нет, только на запчасти. Предупреждали же людей, но нет – думали, что прокатит. А вот не прокатило", - считает Рустам.

Поделился он и способами обхода системы, заявив, что мы себе даже не представляем, сколько по южной столице ездит "киргизских" машин с "перебитыми номерами".

Другой автолюбитель к нововведению отнесся позитивно, мотивировав свой настрой сравнительной дешевизной вопроса:

"Дорого же раньше была эта легализация, переоформление документов – 1,5 млн тенге! А сейчас всего 200 тыс. госпошлина. Оформил – и езди спокойно".

А вот воззрения пользователей соцсетей были чуть менее радужными. Там ссылались, опять же, на "непонятки" с механизмом, его бюрократичность и возможность получения отказа в самый последний момент, когда потеряно уже немало времени и сил.

Вдобавок новшество оказалось плодородной почвой для паразитизма разномастных мошенников. По данным ДП Туркестанской области, при мониторинге интернет-ресурсов обнаружились объявления с предложениями услуг по снятию с учета авто, привезенных из Армении. Ценник выставлялся немаленький – более миллиона тенге за сомнительное "шито-крыто".

За комментарием по ситуации мы обратились к человеку, лично прошедшему через легализацию своего "железного коня" и готовому рассказать об этом опыте в подробностях.

Как вспоминает Абзал, он оставил заявку на Egov - и уже через 10 минут получил одобрение. После необходимо было выбрать ЦОН:

"В некоторых живая очередь. Как раз такой я и выбрал. Меня отправили на "сверку" машины. Там стоят двое полицейских. Подняли капот, проверили подкопотные пространство и все VIN-коды. Затем меня направили в кабинет, в котором проверяют документы, видимо, на отсутствие криминального прошлого у машины".

А дальше нашему собеседнику предстояла поездка в Кыргызстан: снять машину с учета и поставить транзитные номера.

"На утро следующего дня в 6:30 я уже стоял у границы Кыргызстана. Казахская сторона пропустила меня быстрее. Примерно в 8 утра я уже был по другую сторону границы. Это с учетом небольшого потока. Я поехал в "Аю Гранд", это что-то наподобие нашего автоЦОНа. Там тоже живая очередь и сверка, и очередь была просто огромная. После сверки меня занесли в базу как "чистого". Абзал

На этом этапе герою понадобился предыдущий владелец машины - снять ее с учета. Далее новый владелец заплатил госпошлину и получил транзитные номера. На снятие с учета и получение номера ушло минут 30.

"Больше времени заняла очередь - около часа. Потом получил печать на техпаспорт, что снял машину с учета. Дали какую-то бумажку. У нотариуса поставил свою уже транзитную машину на страховку, на минимальные 10 дней. Дальше поехал обратно. На все про все ушло не так много времени: заехал в 8 утра, выехал в 12:30. В нашем ЦОНе тебя внесут в базу, дадут квитанцию - заплатил 200 тысяч и около 17 тысяч на новый техпаспорт и госномера. Приносишь им обратно оплаченный чек. Тебе сразу дают на выбор номер. Госномер свой я ждал около трех часов. Сразу прошел техосмотр, старую страховку просто переоформил на новые документы".

Тем, кому этот путь еще только предстоит, Абзал советует заранее договариваться с прежним хозяином автомобиля - без него ничего не выйдет.

"Если как и я направитесь в Кыргызстан, заправьте полный бак бензина. Многие наши люди выезжали с 10-20 литрами, так как там топливо дешевле. Но даже с учетом цен, там дефицит бензина: не всегда получается заправиться, есть ограничение по типу "10 литров - на авто". Чтобы вы понимали серьезность проблемы, там люди на обочине дороги продают бензин по завышенным ценам", - добавил он.

В Атырауской области процедуру легализации должны пройти более тысячи иномарок

По состоянию на 2 февраля стать обладателями заветных казахстанских государственных номерных знаков удалось 458 автомобилистам. 310 автомобилей прибыли из России, 120 из Армении с желтыми номерами, а также оттуда же, но без временной "желтой" регистрации 28 армянских авто. Но у сотни водителей, обивающих пороги Спеццона, возникли сложности.

"Заявили, что будет все очень просто и красиво, на самом деле далеко не так. У моего друга тоже, как и у меня, машина на российских номерах, он подал заявку на ее легализацию, и получил отказ. Поехал в спецЦОН выяснять, в чем причина. Ему говорят, по всей вероятности на хозяине вашего автомобиля висит какое-то обременение – то ли не оплаченные штрафы, то ли непогашенный кредит. Теперь, как ему объяснили в автоцоне, надо ехать в Россию. Должен быть документ договор-купли продажи, и плюс справка об отсутствии обременения. А где его, хозяина то, искать? Непонятно. У меня легковушка с российскими номерами и она на мою дочь оформлена, которая живет в России, и нет никаких проблем, все гораздо проще. А те люди, которые хозяина и в глаза никогда не видели, каким образом им брать эту справку? Как объясняла моя дочь, ее можно вытащить с сайта госуслуг, но, чтобы бумага имела юридическую силу, ее надо заверять у российского нотариуса. Так что, в любом случае, требуется хозяин", – говорит водитель Степан Петровский.

Фото: Zakon.kz

90% атыраусцев, которые купили "железных коней" с армянскими и российскими номерами, в глаза их владельцев никогда не видели, приобретали через третьи руки.

"Те автомобили, которые привезли из России, в 90 процентах сняты с учета. Дело в том, что по российским законам при продаже авто можно снять с учета и без переоформления на другого человека, даже не пригоняя автомобиль в ГАИ. Собственно, что они и делают, именно поэтому большинство машин не стоят там на учете. Хорошо, если хозяин живой, никуда не уехал из страны, и можно попытаться что-то сделать. А если нет? Может, все-таки, разработают какой-то алгоритм, иначе не все смогут воспользоваться акцией", – считает Петровский.

У Касыма Тамирова автомашина 2010 года с армянскими номерами. Обошлась она ему в 5,5 млн тенге. Такие же бэушные авто в Атырау стоят гораздо дороже – 9 млн. Без машины ему никак нельзя – детей в школу возить, жену на работу, самому тоже добираться на предприятие удобно. Когда объявили легализацию, то мужчина обрадовался, сразу поспешил в спецЦОН.

"Проверили Тойоту, чистая, без криминального прошлого. А дальше начались проблемы. Нет справки о снятии авто с учета, нет договора купли-продажи. Моя легализация затормозилась. Да, позвонил продавцу автомобиля, гражданину Казахстана, и тот пообещал достать мне документ о снятии Тойоты с учета в Армении, но лишь за 500 долларов США. Знаете, многие люди уверены, что проблему со снятием с учета и договора купли-продажи решат, правила легализации, дескать, сырые, могут доработать. А вдруг ничего не изменится? Мне очень жалко машину, не хочу продавать на запчасти. Придется еще отдать 500 "баксов" продавцу", – сокрушается Касым Тамиров.

Другого варианта он не видит.

Темпы легализации автомобилей в Костанае увеличиваются

По данным департамента полиции Костанайской области, точное количество машин, которые подлежат легализации в регионе, неизвестно. Если основываться на данных о выданных страховых полюсах, то примерная численность таких авто составляет около 5 тыс. единиц. В процессинговом центре отмечают, что с каждым днем темпы подачи заявок и получения номеров и техпаспортов растут.

Костанаец Расул Рыспаев купил Аudi в России лет пять назад. И все это время ездил на машине с российским учетом. По его словам, до легализации поставить машину на казахстанский учет было очень накладно.

"Хоть покупка машины в России обошлась мне намного дешевле, чем в Костанае, но и на нее я копил долгое время. Первоначально была мысль поставить ее на казахстанский учет, но чтобы сделать это по всем правилам, мне пришлось бы заплатить более 1 млн тенге. И таких средств у меня не было. Когда узнал о том, что стартует легализация, я сразу подал заявление", – рассказал молодой человек.

По его словам, проблем с оформлением документов у него не возникло. Уже 23 января он зашел на портал правительства для граждан, для программиста не составило труда разобраться в системе, и подал заявку. В итоге Расулу удалось за полдня решить все вопросы.

"Все произошло так быстро, потому что с документами на машину был полный порядок. На первом этапе программа показала, что проблем нет. И я решил, что надо в тот же день довести дело до завершения. Поехал в автоЦОН, прошел все процедуры, все оплатил и получил документы. Теперь могут спокойно ездить. Считаю, что это хорошая акция, так как у нас в области очень много машин с российским учетом", – добавил костанаец.

А вот у жительницы города Елены Васильевой, которая хотела самостоятельно пройти процедуру и поставить на учет купленную в России Chery Tiggo, возникли трудности.

"С помощью портала Egov я не смогла самостоятельно оформить заявку, тогда решила обратиться в спецЦОН, где сотрудники госкорпорации и полицейские подробно все мне объяснили и помогли оформить заявку. И подсказали где и как можно решить возникшие вопросы. За что я им очень благодарна", – поделилась Васильева.

Фото: Zakon.kz

По словам начальника процессингого центра департамента полиции Ерлана Казбекова, первый этап прошли более 1 тыс. жителей области. На 31 января 350 владельцев автомобилей уже легализовали свои транспортные средства.

"Чаще всего проблемы у автовладельцев возникают на первом этапе, когда имеются вопросы, программа рекомендует им обратиться или в органы госдоходов или полиции. Чаще всего программа не показывает период пересечения границы. И такие ситуации происходят по машинам, купленным в приграничных регионах России. После уточнения информации, мы собираем данные и отправляем разработчикам программы, которые вносят корректировку и автовладелец может снова подать заявку", – пояснил Ерлан Казбеков.

Полицейские отмечают, что темпы подачи заявок растут с каждым днем и увеличиваются количество регистраций. Если в первый день акции было всего пять человек, на второй – 12, то в третий – уже свыше 100. Самым сложным для граждан оказывается первый этап. Но если у костанайцев возникают трудности, то они могут приехать в автоЦОН, где создана рабочая группа, специалисты которой ответят на все имеющиеся вопросы.

Бывает и так, что автовладельцам отказывают в легализации и главная причина – машина не снята с учета в другом государстве и там на нее наложены ограничения на регистрационные действия. Таким гражданам специалисты советуют решать в госорганах страны, где была куплена машина. Понятно, что это будет не быстро и не дешево.

В Шымкенте в первый день за легализацией следили спецпредставители МВД

Первым легализовал автомобиль и получил и получил казахстанские государственные номерные знаки Есенгельды Досболов.

Фото: Zakon.kz

Мужчина приехал из Туркестанской области. По словам автолюбителя, на своей Toyota из Армении ездил по генеральной доверенности около года. Есенгельды говорит, что авто удалось легализовать без трудностей и своевременно.

"Я оформил свою машину 23 января, мне дали все документы. Вообще изначально я волновался, думал, смогу ли я вообще его оформить или нет. Но вышел закон и я этому очень рад. Специально приехал в ЦОН рано утром и первым легализовал свою машину. За легализацию я заплатил 214 тысяч тенге, я считаю это не дорого. Чтобы легализовать свою машину, принес в ЦОН техпаспорт, удостоверение личности и генеральную доверенность. Ушло немного времени, получил красивые казахстанские номера. Я очень рад что легализовал автомобиль, теперь буду ездить на таких же правах, как и другие водители", – рассказывает Есенгельды.

В Шымкенте, как и по всему Казахстану легализация автомобилей на иностранных номерах началась 23 января. Процесс легализации продлится до 1 июля 2023 года. За ходом легализации в первый день следили представители министерства внутренних дел, который специально приехали из столицы в Шымкент.

В Павлодарской области на легализацию автомашин поступило более полутора тысяч заявок

Несмотря на то, что на узаконивание у автолюбителей есть полгода, в павлодарском спецЦОНе в первый же день возникли гигантские очереди. Уже в первый час заявления подали 40 человек.

В числе тех, кто легализовал привезенную из Армении машину, был и Ергазы Тайшибаев.

"Свою Мазду купил весной 2021 года, и с тех пор хотел ее оформить по закону. В прошлом году узнал про легализацию и стал ее ждать. 23 января пришел в спецЦОН, чтобы просто узнать, как проходит легализация и много ли времени для нее потребуется. Там же сразу в режиме онлайн подал заявку, на все про все потребовалось не больше пяти минут. После этого полицейские провели осмотр моей машины, на который ушло минут 15. Даже не ждал, что все так быстро пройдет", – поделился впечатлениями автовладелец.

Долго думал в прошлом году о легализации своего автомобиля и павлодарец Адилет Дулат. Но тогда от этой затеи ему пришлось отказаться, потому что стоимость оформления превышала сумму, заплаченную за машину.

"Купил машину в Армении год назад, но из-за высокой пошлины не смог ее зарегистрировать. Благодаря же нынешней легализации, смог оформить казахстанские номера. Легализовал свой автомобиль в специализированном центре обслуживания населения, получив соответствующие документы. Искренне благодарен сотрудникам полиции и специалистам СпецЦОНа, которые помогли мне при подачи заявки и подготовке документов", –- сказал павлодарец.

10 лет простоял в гараже автомобиль Виктории Черкашиной. Она привезла его из Америки в 2012 году и с тех пор все никак не могла поставить на учет.

"Пару лет меня не было в Казахстане, когда ввели новый утильсбор и первичную постановку на учет. Автомобиль был пригнан до ввода утильсбора, поэтому платить его было не нужно, а первичная постановка вылезла в копеечку, целых 500 МРП, то есть больше миллиона тенге. Поэтому моя машина и стояла в гараже. Когда сообщили о легализации автотранспорта, моему счастью не было предела", – рассказала Виктория.

Женщина в течение нескольких минут получила одобрение своей онлайн-заявки, оформленной на портале Egov, и сразу же приехала на проверку номера кузова автомобиля и всех документов. Минут через десять Виктории пришло сообщение об их готовности.

Но не все подающие заявление на легализацию смогли ее пройти. У некоторых автовладельцев выявляются проблемы на стадии предварительной проверки документов. У одних заявителей не уплачены налоги на автотранспорт, другие не погасили штрафы за нарушение ПДД, есть и другие причины отказа в легализации.

"418 заявителям было отказано по причине отсутствия сведений в базе данных Комитета государственных доходов РК, 196 человек не прошли проверку в автоматизированной информационной системе "Беркут". Все указанные заявления направлены в Комитет административной полиции МВД РК для дополнительной проверки", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

По информации регионального департамента полиции, в Павлодарской области через портал Egov поступило 1539 заявок на легализацию автотранспорта. В их числе были заявки на 1413 машин из России, 115 – из Армении, 5 киргизских, 3 американских, 2 арабских и грузинский автомобиль. Всего же зарегистрировано 450 транспортных средств, в том числе 438 российских, 7 армянских, 2 арабских и по одному из США, Киргизии и Грузии.

В Семее легализовать автомобиль с иностранными номерами не смог даже председатель городского общества автолюбителей

Председатель ОО "Объединение семейских автолюбителей" Болат Жунусбаев в 2021 году приобрел автомобиль "Тойота" с российским учетом номеров. Машину пригнали из Новосибирска, и стоила эта "праворукая" красавица практически в два раза дешевле, чем ее аналог европейской сборки с левым рулем управления.

Как только объявили старт акции по легализации автомобилей с иностранными номерами, Болат Жунусбаев подал заявку на портал egov.kz, но уже через несколько дней на его номер мобильного телефона пришло SMS-сообщение: "Проверка по таможенным сведениям. Необходимо обратиться в органы государственных доходов".

"Я не знал, что означают эта фразы, но обратился в органы государственных доходов Абайской области. А там не знали, зачем вообще отправили меня к ним на консультацию. Теперь дело с легализацией застопорилось: я просто не знаю, что мне делать дальше", – разочарованно говорит Болат Жунусбаев.

Фото: Zakon.kz

Как руководитель городской общественной организации автолюбителей, он ежедневно принимает аналогичные жалобы от владельцев автомобилей с иностранными номерами. У многих проблема одна: их автомобиль не снят с учета в той стране, где он числится. Это может быть Россия, Армения, Кыргызстан и другие страны СНГ.

"Сегодня практически невозможно определить четко тот регион, где зарегистрирован автомобиль. И вообще стоит ли он на учете, потому что снять его с государственного учета – дело нескольких часов", – пояснил Болат Жунусбаев.

Конечно, если бы владельцы автомобилей имели хоть какие-то данные о продавцах, которые пригнали им машину несколько лет назад, то дело, может быть, и сдвинулось с мертвой точки. Но чаще всего все контакты давно утеряны, если были вообще. Ведь сделки по купли-продажи автомашин в Казахстане осуществляются обычно без присутствия нотариуса: продавец и покупатель просто договариваются о цене, а потом производят обмен денег на ключи и документы на машину. И, конечно, практически никто из покупателей паспортными данными продавца просто не интересуется, тем более, не записывает их для памяти.

Немалая проблема в том, что большинство пригнанных машин с иностранными номерами – это так называемые "конструкторы". Для снижения таможенных платежей их ввозят из Японии, предварительно сняв двигатели. И уже в таком виде они считаются запасными частями, а не полноценным авто.

После "растаможки" их вновь собирают, ставят на учет в своей стране, а потом угоняют в Казахстан, где всегда найдется желающий приобрести хороший автомобиль по цене в 1,5-2 раза ниже рыночной.

"Как правило, все документы на эту машину у собственников есть. В этом отношении продавцы действуют аккуратно, предоставляя всю заводскую документацию на японские автомобили. Однако сейчас выявляются случаи, когда при проверке документов выясняется, что номера двигателя и номера, указанные в техпаспорте – не совпадают. При этом в угоне машина не значится. Видимо, в России мастера просто перепутали двигатели и кузова при сборке", – предположил Болат Жунусбаев.

По его словам, подержанные авто в Семее приобретали в большинстве своем "середнячки": таксисты, мелкие индивидуальные предприниматели или клерки средней руки. Те, у которых на новый автомобиль просто нет денег, да и кредит на сумму 10-15 млн тенге им не одобрит ни один банк без соответствующих доходов и залогового имущества.

"Легализовать свой автомобиль хотят практически все. Но условия для прохождения процедуры легализации пока многим неприемлемы. По моим расчетам, в Казахстане "за бортом" легализации могут остаться не менее 80 тыс. автолюбителей. И после завершения акции их машины могут оказаться вне закона", – предположил Болат Жунусбаев.

Он считает, что сейчас, пока акция только стартовала, государственным органам следует либо пересмотреть некоторые условия по механизму прохождения легализации, либо продлить сроки самой акции. Потому что автовладельцы Семея, столкнувшись с отказом или пересылками в различные государственные органы, сегодня заняли позицию ожидания. При этом прекрасно понимая, что у них осталось до 1 июля лишь несколько месяцев.

Восточноказахстанцы не в восторге от того, как проходит легализация зарубежных автомобилей

Многие жалуются на нестыковки казахстанской и российской электронных систем. Впрочем, есть и те, кому повезло сразу.

Среди счастливчиков – жительница Усть-Каменогорска Анастасия Кузьмичева. Она смогла легализовать свой автомобиль в первый же день акции.

"Я – жительница ВКО. Решила воспользоваться такой уникальной возможностью, которую предоставило нам государство. Это реальная поддержка народа. Мы очень благодарны. Наконец-то я смогла, узаконить свой автомобиль, который ввезла из Российской Федерации в 2022 году", – рассказала Анастасия.

Фото: Zakon.kz

В первый день акции 23 января в местный ЦОН обратились более 150 человек.

"Тогда зарегистрировать новый номер смогли всего два клиента. Многим жителям по легализации было отказано по причине того, что не была найдена информация о ввозе транспортного средства в страну или ничего не дала проверка по таможенным данным", – сообщили в филиале "Правительства для граждан" по ВКО

А вот Ольге Рябцевой до сих пор не удалось легализовать свой автомобиль, более того, с каждой очередной попыткой пройти установленную процедуру, у нее появляется все больше вопросов.



"С самого начала легализации я подавала заявку через egov.kz, все, что нужно, заполнила, но мне пришел отказ. Было написано, что необходимо обратиться в Департамент госдоходов. Якобы в России не был уплачен налог за машину. Но налог уплачен вовремя, никаких долгов нет – все соответствующие справки у меня на руках", – говорит Ольга.

По словам женщины, она пока не будет торопиться с легализацией – время еще есть, так как страховка на ее автомобиль заканчивается летом, но женщине хотелось бы заранее расставить все точки над i.

"У меня еще такой вопрос: "Может ли хозяин машины в России снять ее с учета? Чтобы нам туда не ехать, не тратить на это время, опять же эти проблемы с несовпадением баз. Он бы просто нам прислал соответствующие документы, и мы бы уже здесь пошли в ЦОН для оформления автомобиля по закону. Или все-таки мы на своей машине должны выехать до ближайшего российского ГБДД, где нам снимут автомобиль с учета и номера, выдадут транзитные взамен? Зачем столько времени тратить зря? И потом, времени на все дается всего 10 дней. А если что-то пойдет не так? Например, опять придет отказ. Что дальше делать? Ведь перемещаться на этой машине по Казахстане мы уже не будем иметь права", – интересуется она.

Женщина признается, что, как владелец российской машины, боится снять ее с учета там, но не успеть поставить ее здесь, в Казахстане. Поэтому Ольга не торопится с легализацией. Говорит, подождет пока – посмотрит, как будут другие "узаконивать" свои автомобили.

По официальным данным в ВКО 235 машин уже легализованы.

В Северном Казахстане легализация идет без неприятных сюрпризов

На сегодня легализовано более 500 машин и все они легко прошли процедуру.

По данным на 3 февраля в регионе подано 3547 заявок на легализацию автомобилей, 526 машин успешно прошли всю процедуру, их владельцы уже сменили иностранные номера на казахстанские. Граждане, проходящие легализацию в Петропавловском автоцоне, отмечают, что на обретение законного статуса автомобиля уходит несколько часов.

"Приехал в ЦОН, здесь сделал ЭЦП, здесь же подал заявку на портале Е-гов на легализацию. На одобрение заявки по стандарту отводится 15 минут, мне одобрили через 5 минут. Сразу забронировал очередь уже в автоцон. На следующий день приехал в автоцон, здесь проверяли машину визуально. Смотрели номер кузова, сверяли с ВИН-кодом. На это ушло минут 15. Взял талон на легализацию, прошел специалиста автоцона, он тоже подтвердил, что у меня все в порядке с машиной и докуменгтами. Все. Пошел казахстанский номер выбирать. Выбрал, заплатил 215 тысяч за госномер и новый техпаспорт. Через 20 минут у меня уже номера и техпаспорт были на руках. В общей сложности, я ровно два часа потратил на легализацию своей машины". – Диас Омирзак.

Фото: Zakon.kz

"Тойоту Камри" 2005 года Диас купил в России. Говорит, что до легализации узаконить свою машину в Казахстане для него было крайне дорого.

"Купил машину в России, там с учета снял, здесь не поставил. Понимаете, машина в воздухе была, нигде не числилась. Я переживал. Вроде же мой автомобиль и, получается, что не совсем и мой. Как на пороховой бочке. Сейчас я спокоен. Моя машина! Точно моя! Да и автомобиль мой на казахстанском учете стал стоить сразу на миллион дороже". – Диас Омирзак.

Специалисты автоцона в Петропавловске отмечают, что в приграничном регионе в основном легализуют автомобили, купленные в Российской Федерации. По данным североказахстанского Департамента полиции на 3 февраля 2023 года, криминального прошлого у машин, которые прошли легализацию, не выявлено.

Главная сложность, с которой сталкиваются казахстанцы, говорят специалисты, что многим приходится выезжать в страну, где они приобретали автомобиль, чтобы снять его с учета.

В Караганде оказалось много "конструкторов"

Карагандинец Елдос Жакупов приобрел автомобиль "Toyota Estimа" в апреле 2022 года. У мужчины большая семья – жена и четверо детей. Елдос признается, что, несмотря на неплохие заработки, купить подобную машину, в которую бы поместились все члены семьи и которая состояла бы на казахстанском учете, он не смог. Слишком дорого. Пришлось бы залезать в кредит. Поэтому взял хороший японский минивэн, состоящий на киргизском учете.

"Я купил машину в Караганду с рук. Свою старую машину продал. На своем старом казахстанском учете катался 5 лет. Купил автомобиль "Toyota Estimа" 2007 года. По СТС – киргизская машина. Тогда каждый второй казахстанец катался на такой машине. Я сам был свидетелем. Один мой знакомый, каждый месяц такие машины менял. Росучет, киргизы, армяне… Это все свежие, хорошие машины. В отличном состоянии и по адекватной цене. Если у нас подобные машины растоможенные стоили от 6,5 до 8 миллионов. То нам привозили за 3, 5 миллиона. Эта моя машина ничем не уступает автомобилям, которые сейчас продают в автосалонах сейчас. Даже лучше! Там качество очень низкое. Металл некачественный, легко гнется, быстро ржавеет. В свою машину я лишних денег не вкладывал", – рассказывает Елдос Жакупов.

Фото: Zakon.kz

Когда пришло время легализовать свой автомобиль, Елдос Жакупов узнал, что его машина – это конструктор. То есть когда-то несколько машин такой марки пригнали из Японии во Владивосток и разобрали на запчасти. Потом этот конструктор собрали где-то в Киргизии и присвоили госномер.

Чтобы оформить свой автомобиль, Елдос Жакупов дважды подавал документы онлайн и дважды получил отказ. В ответе значилось, что нужно обратиться в департамент госдоходов и в таможню.

"Во Владивостоке машины разделяют на 3 части: кузов отдельно, двигатель и колеса. То есть изначально их завозили как автозапчасти. Я пробивал свою машину, когда узнал, что возможно это конструктор. В Киргизии мой госномер стоит на продажу. Там продают не только зеркальные, красивые госномера, но и обычные. Это означает, что регистрации в Кыргызстане моей машины нет", - говорит Елдос.

Несмотря на такую непростую ситуацию Елдос Жакупов все еще надеется, что машину все-таки удастся поставить на учет. Елдос лично состоит в инициативной группе казахстанцев, которые не сдаются и пытаются отвоевать свои машины.

"Я состою в инициативной группе казахстанцев. Мы занимаемся жалобами людей. На самом деле сейчас у тысяч казахстанцев проблемы с постановкой на учет. Есть такие же конструкторы, как у меня. Или есть водители, чьи машины сейчас находятся в залоге в России. Старый хозяин оставил свою машину в залог, а потом ее еще и продал в Казахстан. Получается обманул своего покупателя. На машину наложен арест, банк пытается ее конфисковать. Завтра если банк подаст машину в розыск, наши сотрудники ГАИ просто заберут автомобиль", - рассказывает Елдос.

Инициативная группа казахстанцев уже ездила в Астану на переговоры с представителями МВД. Людям дали надежду, что после разбирательств 99% машин легализуют.

"Наши ребята ездили в Астану. Им пообещали, что 99, 9 процентов машин легализуют. Все проблемные машины поставят на учет. На это нужно время. Во всех своих группах мы людей успокаиваем, что государство разбирается. Представители МВД такие работы проводят. Будут пытаться помочь. Но пока что нам дали отчет, что за это время было сделано. Наши ребята продолжают ходить в карагандинский СпецЦон и им отказывают", – констатирует Елдос Жакупов.

В департаменте полиции Карагандинской области подводили первые итоги акции по легализации иностранных авто. В ЦОНы поступило более 13 тысяч заявлений от жителей области. Около тысячи автовладельцев прошли государственную регистрацию и получили заветные казахстанские номера.

С 23 января, менее чем за две недели, в Казахстане легализовали более 15 тысяч иностранных авто.

Авторы: Светлана Новак, Таисия Колевид, Карина Адильбекова, Владимир Долгушев, Екатерина Гуляева, Кира Мороз, Инна Литвиненко, Ева Гоцкая