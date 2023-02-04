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Более 15 тысяч авто легализовали в Казахстане

Более 15 тысяч авто легализовали в Казахстане Фото: Zakon.kz
С 23 января, за менее чем две недели в Казахстане легализовали более 15 тысяч иностранных авто, сообщает Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев, исполняющий обязанности председателя КАП МВД РК сообщил, что на сегодняшний день предварительно одобрены заявки 35 тысяч граждан. А также, более 15 тысяч граждан зарегистрировали свои транспортные средства в Казахстане.

Кайсар Султанбаев просит проявить терпение граждан, чьи заявки еще не одобрены.

"Граждане которые не смогли зарегистрировать свои автомобили выражают недовольство. Напомню, что легализация продлится до 1 июля. Призываем всех к спокойствию. Заявки рассматриваются тщательно. Работы ведутся с другими исполнительными государственными органами и зарубежными коллегами".

По его словам, прорабатываются конкретные решения по автомобилям не прошедшим таможенную очистку и не состоящим на учете ни в одном государстве. Также прорабатывается снятие с учета транспортного средства в стране регистрации.

В начале недели говорилось, что в Казахстане зарегистрировали 5,5 тысяч авто.

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