МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Министр поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.



"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле". Юрий Ильин

Фото: пресс-служба МЧС РК

По его словам, совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и МИО продолжают круглосуточную работу.



Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тыс. мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС напомнили, что функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".



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