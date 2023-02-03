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МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

МЧС о паводках в Туркестанской области: Дожди прекратились, но поток воды продолжается Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Министр поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.

"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле".Юрий Ильин
МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

Фото: пресс-служба МЧС РК

По его словам, совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и МИО продолжают круглосуточную работу.

Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тыс. мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС напомнили, что функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

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