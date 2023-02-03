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Потопы в Туркестанской области показали с высоты птичьего полета

область Фото: скриншот видео
В Туркестанской области продолжается работа по устранению подтоплений. МЧС опубликовало видео 3 февраля, на котором видно, как затопило дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, канал Кабылсай, проходящий по городу Арысь, переполнен из-за обильных поступлений талых и дождевых вод.

область

Фото: gov.kz

Спасатели МЧС всю ночь продолжали борьбу с подтоплениями. 3 февраля в Туркестанской области прогнозируют дожди и снег.


область

Фото: gov.kz

С утра 2 февраля 2023 года в двух городах и трех районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы: в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах. Из-за подтоплений эвакуировано более 150 человек. 

вода

Фото: gov.kz

В работах задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.

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Ирина Лукичева
Туркестанская область
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