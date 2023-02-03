"Жизнь в рассрочку": шымкентцы чаще начали покупать продукты питания в долг

В Шымкенте набирает обороты новая "мода" – горожане чаще покупают еду в рассрочку, сообщает Zakon.kz. Такую услугу предлагают супермаркеты и точки общепита. По словам горожан, им приходится покупать продовольственные товары в рассрочку не от хорошей жизни.

Жительница Шымкента Жулдыз Амирбаева работает воспитателем в детском саду и воспитывает четверых детей. По словам многодетной мамы, она закупается исключительно в супермаркетах именно из-за возможности рассрочки на продукты. Женщина говорит, что в рассрочку также вынуждена приобретать одежду, оплачивать продленку своих детей и редкие походы в кафе.



"Каждый месяц покупаю продукты в супермаркетах в рассрочку. Да, иногда это невыгодно, ведь чаще всего крупные магазины делают наценку. Но я не могу всегда покупать продукты за наличку на базарах, зарплаты просто не хватает, она у меня 150 тысяч. Оплачиваю еще в рассрочку детям продленку, иногда ходим с ними в кафе. Это для нас самый выгодный вариант, сейчас многие так делают, потому что иного выхода просто нет", – говорит Жулдыз.

Покупка в рассрочку становится все более популярной среди простого народа, рассказывают специалисты. По словам продавцов, беспроцентным кредитом пользуются как молодые люди, так и пенсионеры. Большая часть шымкентцев о "жизни в рассрочку" отзывается негативно. Однако есть и те, кто поддерживает такую тенденцию.

"Если народ уже продукты покупает в рассрочку, это же ужас. Правительство, значит, не работает, нужно зарплаты повышать простому народу, чтобы такого не было", – считает пенсионерка.

"С одной стороны, покупать продукты и другие вещи в рассрочку – это выгодно. Бывает же, что иногда зарплату задерживают, а кушать хочется. Взял, купил в рассрочку, потом с зарплаты по частям отдаешь", – уверена жительница Шымкента.

"Ну, если нет сейчас денег у человека, что делать, кроме как покупать еду в рассрочку? Приходится, значит. Кто захочет брать еду в долг? Я сам считаю покупать продукты в рассрочку плохой идеей", – рассказывает житель Шымкента.

"Я сама покупаю одежду в рассрочку и телефон так же приобрела. Но продукты еще не покупала. Считаю, что покупка в рассрочку – это выгодно", – рассказывает студентка.

Экономист Олжас Омиргалиев считает, что люди, которые берут продукты в рассрочку, живут за чертой бедности. По словам эксперта, именно высокий уровень нищеты в стране подтолкнул финансовые организации создать рассрочку на продукты питания. Для простого народа, по мнению экономиста, минусов от "жизни в рассрочку" намного больше, чем плюсов.

"Даже в самые трудные времена не было такого, чтобы люди жили в рассрочку. Это о чем говорит? О том, что в стране беспрерывно растет уровень инфляции и бедности. Единственный плюс рассрочки в том, что если у человека нет денег, то он может купить какие-то продукты в долг. Но в этом негативные последствия не только для самого человека, но еще и для страны. За счет таких беспроцентных кредитов вырастет количество социальных проблем. На данный момент в Казахстане рост потребительских кредитов опережает рост номинальных доходов. Банки на данный момент не могут отказаться от рассрочек, ведь есть большой спрос у потребителей", – говорит экономист.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в III квартале 2022 года составила 5,3%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики.

Так, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек, составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в два раза.

Наиболее высокий уровень бедности в 2021 году был зафиксирован в двух регионах страны – Туркестанской (9,8%) и Мангистауской (8,6%) областях, наименьший – в Нур-Султане (2,2%). По данным Бюро нацстатистики, сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. В городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%.



Карина Адильбекова