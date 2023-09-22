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В Шымкенте цены на социально значимые продукты питания стабильны

оценка стоимости продуктов Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте прошел очередной пресс-тур по контролю за стабилизацией цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ побывали в торговом центре GraMad и воочию убедились в стоимости и наличии продуктов питания первой необходимости, которые здесь реализуют по социальным ценам.

оценка стоимости продуктов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В торговом центре хлеб продается по 90 тенге, сахар-песок – по 409 тенге.

оценка стоимости продуктов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В городе заключены договоры с несколькими торговыми сетями и соглашения с местными товаропроизводителями, которые направлены на стабилизацию цен на продовольственные товары первой необходимости. В торговой сети "ГраМад" такие товары реализуются по фиксированным ценам. Так, в числе товаров с фиксированной ценой – хлеб – 90 тенге, сахар – 409 тенге, поваренная соль – 48 тенге, мука – 165 тенге за килограмм. Всего в городе социальные цены на товары реализуются в 24 торговых точках сети "ГраМад" и в 31-й точке сети "Магнум".

оценка стоимости продуктов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По словам руководителя городского управления сельского хозяйства и ветеринарии Абунасыра Жанбатырова, "цены на продовольственные товары первой необходимости находятся на постоянном контроле. Запасов продовольствия достаточно. С местными предпринимателями заключен контракт на год, им предоставлены оборотные заемные средства. Решением комиссии ежеквартально изучаются цены на рынке".

оценка стоимости продуктов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Руководитель управления отметил, что у жителей нет причин для беспокойства.

Отмечается, что до конца года в городе планируется открыть еще 4-5 точек ТЦ "ГраМад".

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