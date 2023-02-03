Срок представления налоговой отчетности истекает 15 февраля
В частности, необходимо представить формы: 200.00 и 300.00 за 4 квартал и 910 за второе полугодие.
При этом в ДГД напомнили, что налогоплательщики могут продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
"Необходимо отметить, что срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, кроме индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы", – добавили в ДГД.
Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) уведомление по установленной форме на бумажном носителе или в электронном формате через web-приложение КГД МФ РК "Кабинет налогоплательщика" либо через портал "электронного правительства" (egov.kz) до истечения срока.
Кроме того, налогоплательщики имеют законную возможность – оформить приостановление деятельности.