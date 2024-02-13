Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля

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В Казахстане 14 и 15 февраля 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности за четвертый квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, 14 февраля истекает срок представления Декларации по подписному бонусу за 4 квартал 2023 года (ф. 510.00), напоминает ИС "Параграф". Не позднее 15 февраля необходимо представить следующие формы налоговой отчетности: за декабрь 2023 года: Декларация по акцизу (ф. 400.00 );

Расчет за структурные подразделения (ф. 421.00); за 4 квартал 2023 года: Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);

Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);

Декларация по НДС (ф. 300.00);

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по допплатежу недропользователя (ф. 500.00);

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства (ф. 531.00);

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП (ф. 560.00);

Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (ф. 590.00);

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 года (ф. 701.01);

Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);

Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);

Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00);

Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (ф. 913.00). За второе полугодие 2023 года: Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (ф. 910.00). Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали правила определения стоимости цифровых активов. Читайте также Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля Bitcoin подорожал до 50 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года Доллар продолжил дешеветь на торгах 12 февраля

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