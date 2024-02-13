Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля
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В Казахстане 14 и 15 февраля 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности за четвертый квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Так, 14 февраля истекает срок представления Декларации по подписному бонусу за 4 квартал 2023 года (ф. 510.00), напоминает ИС "Параграф".
Не позднее 15 февраля необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
за декабрь 2023 года:
- Декларация по акцизу (ф. 400.00 );
- Расчет за структурные подразделения (ф. 421.00);
за 4 квартал 2023 года:
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);
- Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);
- Декларация по НДС (ф. 300.00);
- Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по допплатежу недропользователя (ф. 500.00);
- Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства (ф. 531.00);
- Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП (ф. 560.00);
- Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);
- Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (ф. 590.00);
- Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 года (ф. 701.01);
- Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);
- Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);
- Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);
- Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00);
- Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (ф. 913.00).
За второе полугодие 2023 года:
- Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (ф. 910.00).
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