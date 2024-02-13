Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля

Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля Фото: freepik
В Казахстане 14 и 15 февраля 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности за четвертый квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, 14 февраля истекает срок представления Декларации по подписному бонусу за 4 квартал 2023 года (ф. 510.00), напоминает ИС "Параграф". 

Не позднее 15 февраля необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

за декабрь 2023 года:

  • Декларация по акцизу (ф. 400.00 );
  • Расчет за структурные подразделения (ф. 421.00);

за 4 квартал 2023 года:

  • Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);
  • Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);
  • Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);
  • Декларация по НДС (ф. 300.00);
  • Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по допплатежу недропользователя (ф. 500.00);
  • Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства (ф. 531.00);
  • Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП (ф. 560.00);
  • Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);
  • Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (ф. 590.00);
  • Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 года (ф. 701.01);
  • Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);
  • Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);
  • Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);
  • Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00);
  • Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (ф. 913.00).

За второе полугодие 2023 года:

  •  Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (ф. 910.00). 

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали правила определения стоимости цифровых активов.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля
Bitcoin подорожал до 50 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года
Bitcoin подорожал до 50 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года
торги на бирже
Доллар продолжил дешеветь на торгах 12 февраля
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: