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Футболисты "Барселоны" опередили "Реал" и завершили первый круг лидерами Ла Лиги

Футбол Лидер Ла Лиги Фото: Instagram/fcbarcelona
Футбольный клуб "Барселона" по итогам первого круга возглавил турнирную таблицу испанского чемпионата. Каталонцы опережают на пять очков мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

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По информации официальной пресс-службы испанского высшего дивизиона, подопечные Хави за 19 матчей первого круга Ла Лиги накопили 50 очков. За ними расположились "галактикос", у которых на 5 баллов меньше.

Футбол Положение команд Первый круг

Фото: Instagram/laliga

Всего в испанском первенстве участвуют 20 команд, замыкает таблицу "Эльче" с шестью набранными очками. Лучшим бомбардиром Ла Лиги является польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, в активе которого 14 забитых голов.

Возобновляются игры второго круга испанского первенства 3 февраля встречей между "Атлетиком" и "Кадисом".  

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Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Барселона
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