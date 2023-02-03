Футболисты "Барселоны" опередили "Реал" и завершили первый круг лидерами Ла Лиги

Футбольный клуб "Барселона" по итогам первого круга возглавил турнирную таблицу испанского чемпионата. Каталонцы опережают на пять очков мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



По информации официальной пресс-службы испанского высшего дивизиона, подопечные Хави за 19 матчей первого круга Ла Лиги накопили 50 очков. За ними расположились "галактикос", у которых на 5 баллов меньше.

Фото: Instagram/laliga

Всего в испанском первенстве участвуют 20 команд, замыкает таблицу "Эльче" с шестью набранными очками. Лучшим бомбардиром Ла Лиги является польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, в активе которого 14 забитых голов.

Возобновляются игры второго круга испанского первенства 3 февраля встречей между "Атлетиком" и "Кадисом".