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"Барселона" убежала от "Реала" на 9 очков в таблице Ла Лиги

Футбол Лидер Ла Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:21 Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонский футбольный клуб "Барселона" укрепил свое лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата, выиграв 11 из 12 встреч нового сезона. "Блауграна" опережает главного конкурента, мадридский "Реал", на 9 очков, сообщает Zakon.kz.

3 ноября "сине-гранатовые" обыграли дома "Эспаньол" со счетом 3:1 в рамках 12-го тури Ла Лиги. Уже в первом тайме хозяева сделали серьезный задел, поразив ворота гостей три раза.

Сначала отличился Дани Ольмо, затем Рафинья Диас удвоил преимущество своей команды. Далее атакующий полузащитник Ольмо оформил дубль.

После перерыва хавбек "Эспаньола" Хави Пуадо сумел отыграть один мяч.

Благодаря этому успеху команда Ханса-Дитера Флика накопила 33 очка и уверенно занимает первое место в текущей таблице испанского первенства с отрывом в 9 очков от "сливочных".

Здесь надо заметить, что у подопечных Карло Анчелотти есть игра в запасе. Встреча 12-го тура между "Валенсией" и "Реалом" перенесена в связи с наводнением в Испании.

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