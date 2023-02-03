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Нацбанк отмечает улучшение деловой активности в стране

Индекс деловой активности улучшился в Казахстане Фото: gov.kz
После восьми последовательных месяцев нахождения в отрицательной зоне ситуация с деловой активностью улучшилась. Об этом сообщил директор департамента Национального банка Рустем Оразалин, сообщает Zakon.kz.

Так, в январе 2023 года индекс перешел в зону роста, составив 50,7, в то время как в декабре 2022 года он составлял 49,4.

"Улучшение деловой активности отмечено в секторе услуг и производстве, где индексы поднялись до 52,1 и 51,3, соответственно (в декабре 2022 года – 49,7 и 50,7). В строительстве и горнодобывающей промышленности индекс сложился ниже отметки 50, при этом в строительстве наблюдается небольшое улучшение показателя до 48,6 (в декабре – 47,3). В горнодобывающей промышленности, за счет снижения объема новой продукции, новых заказов, уровня занятости и увеличения сроков поставок, деловая активность снизилась до 45,9 (в декабре – 47,2)," – сказал Рустем Оразалин.

По его словам, индекс бизнес-климата также улучшился. Показатель увеличился во всех секторах. По оценкам предприятий, текущие условия ведения стали благоприятными, и ожидания относительно будущих условий тоже заметно улучшились.

"В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, увеличился до 11,9 (с 2,7 в декабре 2022 года)".Рустем Оразалин

За счет положительной оценки текущих условий ведения бизнеса индикатор "часов" бизнес-цикла перешел из области подъема в область роста.

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Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
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