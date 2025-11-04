#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Финансы

Нацбанк сделал заявление по деловой активности в Казахстане

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 16:18 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Директор Департамент денежно-кредитной политики (ДДКП) Национального банка Казахстана (НБК) Рустем Оразалин рассказала о деловой активности в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий комментарий сегодня, 4 ноября, появился на сайте Нацбанка.

"В октябре 2025 года индекс деловой активности составил 50,6 (50,9 в сентябре). Индикатор находится в позитивной зоне с марта 2024 года".Рустем Оразалин

По его словам, сохранение активности отмечено в производстве, в услугах и торговле, где индекс остался в зоне роста, составив, соответственно 53, 50,6 и 50,2 (в сентябре – 52,9, 50,8 и 50,7). В строительстве и горнодобывающей промышленности показатели остались в отрицательной зоне, наблюдается их незначительное ухудшение в горнодобывающей промышленности с 49,4 в сентябре до 48,5 в октябре, в строительстве показатель остался практически без изменения, составив 49,5.

График 1. Динамика индекса деловой активности (ИДА)*

Фото: nationalbank.kz

* Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.

"Индекс бизнес-климата (ИБК) в октябре 2025 года снизился, составив 7,1 (с 10,1 в сентябре) за счет ухудшения оценки будущих условий ведения бизнеса. Однако в целом показатели оцениваются положительно, соответственно, индикатор "часов" бизнес-цикла сохраняется в области роста".Рустем Оразалин

По оценкам предприятий, как отметил спикер, в целом, темпы спроса на их продукцию/услуги не изменились, при этом в горнодобывающей промышленности отмечено заметное замедление.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 16:18
Доллар уже 525 тенге – что будет дальше

3 ноября 2025 года Нацбанк обратился к казахстанцам с важной информацией о новой банкноте 1000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацбанк: В Казахстане снизилась деловая активность
17:25, 04 сентября 2023
Нацбанк: В Казахстане снизилась деловая активность
Нацбанк отмечает улучшение деловой активности в стране
12:00, 03 февраля 2023
Нацбанк отмечает улучшение деловой активности в стране
Основное препятствие в ведении бизнеса в Казахстане назвали предприниматели
19:32, 12 мая 2023
Основное препятствие в ведении бизнеса в Казахстане назвали предприниматели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: