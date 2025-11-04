Нацбанк сделал заявление по деловой активности в Казахстане

Директор Департамент денежно-кредитной политики (ДДКП) Национального банка Казахстана (НБК) Рустем Оразалин рассказала о деловой активности в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий комментарий сегодня, 4 ноября, появился на сайте Нацбанка.

"В октябре 2025 года индекс деловой активности составил 50,6 (50,9 в сентябре). Индикатор находится в позитивной зоне с марта 2024 года". Рустем Оразалин

По его словам, сохранение активности отмечено в производстве, в услугах и торговле, где индекс остался в зоне роста, составив, соответственно 53, 50,6 и 50,2 (в сентябре – 52,9, 50,8 и 50,7). В строительстве и горнодобывающей промышленности показатели остались в отрицательной зоне, наблюдается их незначительное ухудшение в горнодобывающей промышленности с 49,4 в сентябре до 48,5 в октябре, в строительстве показатель остался практически без изменения, составив 49,5.

График 1. Динамика индекса деловой активности (ИДА)*

Фото: nationalbank.kz

* Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.

"Индекс бизнес-климата (ИБК) в октябре 2025 года снизился, составив 7,1 (с 10,1 в сентябре) за счет ухудшения оценки будущих условий ведения бизнеса. Однако в целом показатели оцениваются положительно, соответственно, индикатор "часов" бизнес-цикла сохраняется в области роста". Рустем Оразалин

По оценкам предприятий, как отметил спикер, в целом, темпы спроса на их продукцию/услуги не изменились, при этом в горнодобывающей промышленности отмечено заметное замедление.

