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Мишустин рассказал, что сдерживает укрепление экономических связей в ЕАЭС

Мишустин рассказал, что сдерживает укрепление экономических связей в ЕАЭС Фото: primeminister.kz
Председатель правительства России Михаил Мишустин 3 февраля на пленарной сессии Digital Almaty заявил, что уже много лет страны Союза не могут найти согласие относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Транснациональные корпорации беспрепятственно собирают сведения о гражданах и компаниях. Формируют на их базе развернутые пользователь­ские профили. У нас же – в Евразийской экономической комиссии – дискутируют из-за того, что внесение VIN-номера коммерческого колесного транспортного средства в общую союзную базу данных может создать угрозу национальному суверенитету госу­дарств "пятерки", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, много лет страны Союза пытаются найти согласие относительно признания цифровой подписи или запуска общего реестра юридических лиц. А активное развитие электронной торговли в наших странах привело к противоречиям в области налогового регулирования. На их решение ушло около двух лет.

"Все это заметно сдерживает укрепление экономических связей внутри ЕврАзЭС. Даже полезное мобильное прило­жение "Путешествую без COVID-19" не сразу обрело поддержку".Михаил Мишустин

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на пленарной сессии Digital Almaty, призвал страны ЕАЭС развивать трансграничный электронный документооборот.

2-3 февраля 2023 года в Алматы проходит V Международный цифровой форум "Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности".

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Тамила Языкова
Россия ЕАЭС Мишустин Михаил Алматы
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