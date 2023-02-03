Смаилов призвал страны ЕАЭС перейти на трансграничный электронный документооборот

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на пленарной сессии Digital Almaty, призвал страны ЕАЭС развивать трансграничный электронный документооборот, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава казахстанского правительства, в целях создания благоприятных условий для логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на электронные транспортные документы.

"Предлагаем в рамках ЕАЭС перевести все иностранные бланки разрешений в электронный формат. Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность товарооборота и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Кроме того, актуальным вопросом остается электронное взаимодействие стран Союза в сфере взаимной торговли. По словам премьера, эти и другие вопросы представляются важными направлениями совместной работы в сфере цифровизации.

Ранее премьер-министр Казахстана предложил странам ЕАЭС провести синхронизацию радиочастотного спектра для повышения доступности и качества услуг связи.