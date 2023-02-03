Назначены два новых замакима Мангистауской области

3 февраля 2023 года аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу области двух новых своих заместителей – Руслана Бектемира и Каната Кульджанова, сообщает Zakon.kz.

В областном акимате отметили, что их кандидатуры были согласованы с Администрацией президента РК.

Руслан Бектемир окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил бакалавриат по специальностям "Финансы", "Нефтегазовое дело", магистр государственного и муниципального управления. Имеет сертификаты "Государственный аудитор" и "Государственный аудитор высшей категории".



Руслан Бектемир имеет 24-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

Трудовой путь начал с должности налогового инспектора Налогового комитета по Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора ГУ "Центр обслуживания населения Западно-Казахстанской области". Являлся членом ревизионной комиссии ЗКО, руководителем Управления экономики и Управления государственных закупок ЗКО. Проходил службу в органах внутренних дел, экономических расследований в Астане, являлся председателем ревизионной комиссии по Атырауской области, директором Департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК.

С мая 2021 года по настоящее время – заместитель генерального директора ТОО "Мангистауский атомно-энергетический комбинат".

Канат Кульджанов окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правоведение".



Трудовой путь начал в 1996 году слесарем Управления по технологическому транспорту в АО "Озенмунайгаз". В разные годы работал главным специалистом Центра правовой статистики и специальной информации по Мангистауской области, помощником прокурора Жанаозена, прокурором Управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры Мангистауской области (2002-2007); прокурором отдела по надзору за законностью в социальной сфере Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры, помощником генпрокурора, старшим помощником генпрокурора (2010-2012); прокурором Байконура (2012-2016).

Также он был начальником Управления по защите общественных интересов прокуратуры Кызылординской области (2016-2018); начальником Управления по защите общественных интересов Главной транспортной прокуратуры, старшим помощником по международным отношениям Главного транспортного прокурора, начальником отдела организационной работы Департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры (2018-2019).

С 2019 года по настоящее время – заместитель генерального директора, директор юридического департамента АО "Авиационная администрация Казахстана".