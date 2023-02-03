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Уволен первый замгендиректора АНПЗ из-за неполадок на заводе

Уволен первый замгендиректора АНПЗ из-за неполадок на заводе Фото: anpz.kz
1 февраля 2023 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 3 февраля председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия.

"В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении КМГ.
Уволен первый замгендиректора АНПЗ из-за неполадок на заводе

Фото: kmg.kz

Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.

"Основная задача штаба - оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации".Магзум Мирзагалиев

Он также поручил руководителю созданного оперштаба провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.


С целью недопущения возникновения дефицита топлива по стране председатель правления "КазМунайГаза" поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов.

"Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы".Магзум Мирзагалиев

9 декабря 2022 года председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

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