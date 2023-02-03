Уволен первый замгендиректора АНПЗ из-за неполадок на заводе

1 февраля 2023 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 3 февраля председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия.

"В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении КМГ.

Фото: kmg.kz

Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.

"Основная задача штаба - оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации". Магзум Мирзагалиев

Он также поручил руководителю созданного оперштаба провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.





С целью недопущения возникновения дефицита топлива по стране председатель правления "КазМунайГаза" поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов.

"Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы". Магзум Мирзагалиев

9 декабря 2022 года председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).