Уволен первый замгендиректора АНПЗ из-за неполадок на заводе
В связи с этим 3 февраля председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия.
"В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор", - говорится в сообщении КМГ.
Фото: kmg.kz
Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.
"Основная задача штаба - оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации".Магзум Мирзагалиев
Он также поручил руководителю созданного оперштаба провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.
С целью недопущения возникновения дефицита топлива по стране председатель правления "КазМунайГаза" поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов.
"Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы".Магзум Мирзагалиев
9 декабря 2022 года председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).