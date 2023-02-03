Синоптики прогнозируют в Алматы раннюю весну

В Алматы, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается ранняя весна, сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Адель Ахметов на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы рассказал, что, по предварительному прогнозу, ожидается ранняя весна в городе.

"В первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до +2+7°С, днем до +10+15°С. В среднем температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1°С. Более детализированный прогноз на март 2023 года по городу Алматы будет выпущен 15 февраля (и будет уточняться декадными и недельными прогнозами)". Адель Ахметов

По его словам, в Алматы заметно повышается температура приземного воздуха. За период с 1976 года средняя годовая температура повышается со скоростью около 0,5°С каждые 10 лет. Температура устойчиво повышается во все месяцы года. Наибольшими темпами повышается температура в марте – на 1,3°С каждые 10 лет, и в феврале – на 1,3°С каждые 10 лет.

В Алматы режим температуры также характеризуется следующими изменениями:

сокращается число дней с температурой ниже нуля и со значительными морозами (ниже минус 20°С);

увеличивается число жарких дней с температурой выше +30+35°С.

"К отрицательным моментам можно отнести то, что норма среднемесячной температуры марта составляет 2,7°С, то есть именно в марте происходит переход от отрицательных температур к положительным. И именно в этом месяце самая значительная тенденция к повышению температуры. В этом случае все чаще можно ожидать высоких темпов таяния накопленного за холодный период снега. Кроме того, в Алматы увеличивается повторяемость волн тепла, следовательно, в конце зимы – начале весны увеличивается риск перехода от отрицательных температур к положительным", – сообщил представитель "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале.