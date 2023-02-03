Подготовлен закон о масс-медиа и поправки к нему
Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.
Так, говорится, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.
Цензура запрещается.
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.
Как отмечается, масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.
Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются, - говорится в документе.
Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
Основными принципами деятельности масс-медиа являются:
- обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
- обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
- равенство прав физических и юридических лиц;
- обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
- обеспечение объективности;
- защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
- добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
- обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;
- создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
- гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
- содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;
- создание условий для развития институтов саморегулирования;
- соблюдение норм профессионального и этического поведения;
- обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;
- обеспечение равного доступа к информации;
- стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
- обеспечение общественной безопасности.
Согласно закону языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки.
Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках. Теле-, радиопрограммы отечественных теле-, радиоканалов распространяются на государственном и других языках, - говорится в документе.
Вместе с тем предусматривается, как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16 до 22 часов местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров.
Это требование не распространяются на иностранные телеканалы.
Также разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа.
В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:
- субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;
- субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;
- субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.
Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.
Решение данной проблемы видится в дополнительной поддержке со стороны государства периодических печатных изданий путем внедрения механизма субсидирования, – говорится в обосновании.
Вместе с тем в закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени.
В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.
В законе о связи статья 12 "Общие положения по распределению радиочастотного спектра, выделению и присвоению (назначению) полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов)" дополнена пунктом о том, что передачи между юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству без изменений целей эксплуатации ими полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов).
Как поясняется, предлагаемая передача не ведет к нарушению условий конкуренции, так как предполагает сохранение частотного ресурса как в собственности государства, так и в его управлении посредством организации квазигосударственного сектора.
При этом сохраняется целевое назначение эксплуатации частного спектра и не допускается его изменение. Таким образом, для участников открытого рынка условия конкуренции не меняются, т.к. не происходит передача из государственного управления в частное и не меняется цель эксплуатации. Частота для радио, ТВ или связи у нового пользователя будет использоваться для идентичной цели, – говорится в обосновании.
Как считают в МИОР, принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
В результате принятия предлагаемого проекта закона ожидаются следующие положительные социально-экономические и правовые последствия:
- повышение статуса журналистов;
- реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики и пересмотр принципов регистрации;
- совершенствование взаимодействия с государственными органами;
- развитие институтов саморегулирования;
- изменение трендов в области телерадиовещания.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 февраля.