Подготовлен закон о масс-медиа и поправки к нему

Министерство информации и общественного развития разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа, сообщает Zakon.kz.

Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

Так, говорится, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.

Цензура запрещается.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Как отмечается, масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются, - говорится в документе.

Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

Основными принципами деятельности масс-медиа являются:

обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;

обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;

равенство прав физических и юридических лиц;

обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;

обеспечение объективности;

защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;

добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;

обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;

создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;

гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.

содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;

создание условий для развития институтов саморегулирования;

соблюдение норм профессионального и этического поведения;

обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;

обеспечение равного доступа к информации;

стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;

обеспечение общественной безопасности.

Согласно закону языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки.



Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках. Теле-, радиопрограммы отечественных теле-, радиоканалов распространяются на государственном и других языках, - говорится в документе.

Вместе с тем предусматривается, как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16 до 22 часов местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров.

Это требование не распространяются на иностранные телеканалы.



Также разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа.

В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:

субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;

субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;

субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.

Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.

Решение данной проблемы видится в дополнительной поддержке со стороны государства периодических печатных изданий путем внедрения механизма субсидирования, – говорится в обосновании.

Вместе с тем в закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени.

В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.

В законе о связи статья 12 "Общие положения по распределению радиочастотного спектра, выделению и присвоению (назначению) полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов)" дополнена пунктом о том, что передачи между юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству без изменений целей эксплуатации ими полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов).

Как поясняется, предлагаемая передача не ведет к нарушению условий конкуренции, так как предполагает сохранение частотного ресурса как в собственности государства, так и в его управлении посредством организации квазигосударственного сектора.

При этом сохраняется целевое назначение эксплуатации частного спектра и не допускается его изменение. Таким образом, для участников открытого рынка условия конкуренции не меняются, т.к. не происходит передача из государственного управления в частное и не меняется цель эксплуатации. Частота для радио, ТВ или связи у нового пользователя будет использоваться для идентичной цели, – говорится в обосновании.

Как считают в МИОР, принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.

В результате принятия предлагаемого проекта закона ожидаются следующие положительные социально-экономические и правовые последствия:



повышение статуса журналистов;

реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики и пересмотр принципов регистрации;

совершенствование взаимодействия с государственными органами;

развитие институтов саморегулирования;

изменение трендов в области телерадиовещания.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 февраля.