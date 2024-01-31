Никита Шаталов прокомментировал поправки в законопроект "О масс-медиа"

Депутат Мажилиса Никита Шаталов объяснил поправки в законопроект "О масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Свои пояснения он опубликовал в Telegram-канале канале.

"Отчасти предваряя вопросы журналистов, хочу прокомментировать поправки в законопроект "О масс-медиа", которые подали я и депутат Баккожаев. Вижу много дезинформации: например, говорят о том, что мы хотим запретить деятельность иностранных изданий, у которых нет аккредитации. Нюанс в том, что данные нормы и компетенции МИД уже предусмотрены в правилах аккредитации, то есть в подзаконном акте, а мы их поднимаем на уровень закона". Никита Шаталов

По его словам, единственная новая норма касается угрозы национальной безопасности, которая может быть основанием для отказа в аккредитации.

"Здесь тоже есть недопонимание, основной аргумент противников этой нормы в том, что основание слишком расплывчатое. Однако мы основывались на законе "О национальной безопасности", где у этого понятия есть четкая дефиниция и ряд важных уточнений как в понятийном аппарате, так и в тексте закона. Эта норма будет работать только в отношении тех СМИ, которые будут призывать к нарушению конституционного строя, беспорядкам и иным формам угрозы национальной безопасности". Никита Шаталов

Но, в продолжении он заявил, что есть и другая сторона вопроса: как и действующим законом "О СМИ", так и разрабатываемым законопроектом "О масс-медиа", предусмотрено право иностранного СМИ в судебном порядке опротестовать решение об отказе в аккредитации.

"Поэтому нельзя однозначно утверждать, что за МИД РК будет последнее слово в решении вопроса какое СМИ будет работать в Казахстане, а какое – нет. Наши поправки должны сыграть прежде всего предупреждающую роль, профилактическую. Мы выставляем четкую границу, что можно делать, а что – нельзя. Эта норма, если ее примут в ходе рассмотрения законопроекта на всех этапах, будет работать для всех иностранных изданий и журналистов без исключения. Мы защищаем казахстанское инфополе от лжи, провокации и манипуляций. Но мы также заинтересованы в том, чтобы публиковались качественные материалы, в том числе расследования о коррупции, где есть обоснованные доказательства". Никита Шаталов

Также Шаталов считает, что ни мне, ни многим моим коллегам не хочется, чтобы наше инфополе было "полем войны", где сталкиваются различные пропагандистские нарративы, где наших граждан провоцируют и манипулируют их мнением.



