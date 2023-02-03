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Доллар продолжает дешеветь на торгах 3 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,69 тенге, снизившись на 0,97 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,99 тенге (-0,53).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,52 тенге (+0,02)

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 505,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-462,5 тенге, евро – по 498-504 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,23%, до 81,98 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,22%, до 75,71 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
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