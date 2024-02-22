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Доллар продолжает дешеветь на торгах 22 февраля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,47 тенге, снизившись еще на 0,30 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,58 тенге (-0,22).

Нацбанк установил курс евро в 486,77 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,5-452,1 тенге, евро – по 489-492 тенге, российские рубли – по 4,81-4,89 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 22 февраля.

Так, фьючерсы на нефть Brent вырсоли на 0,2%, до 83,20 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI поднялись на 0,2%, до 78,10 доллара за баррель. 

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