Доллар продолжает дешеветь на торгах 22 февраля
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,47 тенге, снизившись еще на 0,30 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,58 тенге (-0,22).
Нацбанк установил курс евро в 486,77 тенге, рубля – 4,88 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,5-452,1 тенге, евро – по 489-492 тенге, российские рубли – по 4,81-4,89 тенге.
Между тем мировые цены растут на торгах 22 февраля.
Так, фьючерсы на нефть Brent вырсоли на 0,2%, до 83,20 доллара за баррель.
Апрельские фьючерсы на WTI поднялись на 0,2%, до 78,10 доллара за баррель.
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