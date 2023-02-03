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Токаев встретился со студентами в Таразе

Тараз Фото: akorda.kz
Президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами, сообщает Zakon.kz.

студенты

Фото: akorda.kz

Ректор Ерболат Саурыков рассказал главе государства о достижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница "Тараз" была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы условия для проживания 500 студентов.

студенты

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.


студент

Фото: akorda.kz

"Именно вы, молодежь – будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, "совершенный человек" в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов!" – сказал глава государства.
общее фото

Фото: akorda.kz

3 февраля президент прибыл в Жамбылскую область. Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с возложения цветов к памятнику писателю Шерхану Муртазе.

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