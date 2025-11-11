Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО о дипломатии и дружбе народов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 ноября побеседовал со студентами МГИМО, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах.

Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.

"Слова поэта о дружбе "Люби все человечество, как своих братьев" являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан – два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы", – сказал один из студентов.

Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.

"МГИМО – это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан – суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

