Полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
В Акмолинской области полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции Департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции капитан полиции Махсат Джаманбаев осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.
Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Приговор в законную силу не вступил.
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