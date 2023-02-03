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Полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге в Акмолинской области

Полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге в Акмолинской области Фото: polisia.kz
В Акмолинской области полицейские осуждены за хищение более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции Департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции капитан полиции Махсат Джаманбаев осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. 

Приговор в законную силу не вступил.

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Анастасия Стативкина
Антикор Акмолинская область
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