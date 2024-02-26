Начисляли себе необоснованно зарплаты: хищение более 15 млн тенге выявили в Акмолинской области

В Акмолинской области в хищении бюджетных средств – более 15 млн тенге – подозревают должностных лиц акимата Караоткельского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

Проверку в деятельности местных исполнительных органов на предмет законности расходования бюджетных средств провели сотрудники прокуратуры Целиноградского района.

"Установлено, что должностные лица акимата Караоткельского сельского округа необоснованно начисляли себе заработные платы на протяжении более трех лет на общую сумму свыше 15 млн тенге. По данному факту в отношении должностных МИО Караоткельского сельского округа начато досудебное расследование по ч. 4 п. 2 ст. 189 (хищение в особо крупном размере) УК РК". Прокуратура Акмолинской области

В надзорном органе отметили, что санкция ст. 189 предусматривает наказание от семи до 12-ти лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

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Ранее в прокуратуре Карагандинской области сообщили, что в школах областного центра выявили системные нарушения в медицинской сфере. В частности, в медицинском кабинете одной из школ Караганды хранился с просроченным сроком годности "Преднизолон" в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7 летним истекшим сроком годности.