Дело инкассатора: прокурор запросил для подсудимого 18 лет
Очередной судебный процесс начался с рассмотрения ходатайства стороны защиты. Адвокат подсудимого попросил признать ряд доказательств недопустимыми. В свою очередь прокурор опроверг их, назвав доводы несостоятельными.
В ходе судебных прений сторон – участников процесса суд также выслушал подсудимого, который не признает умышленное убийство.
"Я сожалею о случившемся и выражаю соболезнования родным. Если суд решит, что потерпевший погиб от моей пули, я признаю, что причинил смерть по неосторожности, и готов понести за это ответственность".Подсудимый Ильяс Байдуалиев
Вместе с тем прокурор запросил назначить наказание подсудимому в виде 18 лет лишения свободы за умышленное убийство, без конфискации имущества и признаков отягчающих и смягчающих обстоятельств в его действиях. Кроме того, просил удовлетворить заявленные стороной потерпевшего гражданские иски.
В свою очередь защита подсудимого просит суд переквалифицировать действия подсудимого в "Причинение смерти по неосторожности" (статья 104 УК РК).
На следующем судебном заседании после окончания прений будут реплики сторон, а подсудимому предоставят последнее слово.
Ранее сообщалось, что потерпевшая сторона запросила более 100 млн тенге компенсации