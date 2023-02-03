Дело инкассатора: прокурор запросил для подсудимого 18 лет

В Алматы судебное следствие по делу инкассатора, обвиняемого в убийстве во время январских событий, завершено. Обвинение и защита продолжают прения на процессе, сообщает Zakon.kz.

Очередной судебный процесс начался с рассмотрения ходатайства стороны защиты. Адвокат подсудимого попросил признать ряд доказательств недопустимыми. В свою очередь прокурор опроверг их, назвав доводы несостоятельными.

В ходе судебных прений сторон – участников процесса суд также выслушал подсудимого, который не признает умышленное убийство.

"Я сожалею о случившемся и выражаю соболезнования родным. Если суд решит, что потерпевший погиб от моей пули, я признаю, что причинил смерть по неосторожности, и готов понести за это ответственность". Подсудимый Ильяс Байдуалиев

Вместе с тем прокурор запросил назначить наказание подсудимому в виде 18 лет лишения свободы за умышленное убийство, без конфискации имущества и признаков отягчающих и смягчающих обстоятельств в его действиях. Кроме того, просил удовлетворить заявленные стороной потерпевшего гражданские иски.

В свою очередь защита подсудимого просит суд переквалифицировать действия подсудимого в "Причинение смерти по неосторожности" (статья 104 УК РК).

На следующем судебном заседании после окончания прений будут реплики сторон, а подсудимому предоставят последнее слово.





Ранее сообщалось, что потерпевшая сторона запросила более 100 млн тенге компенсации