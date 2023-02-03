Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры

По предварительным данным "Казгидромета", в течение недели в городе ожидаются осадки, небольшое понижение температуры, дождь, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Конец января уже успел принести в Алматы долгожданное потепление, порадовав горожан солнцем и плюсовой температурой. Однако теперь ожидается, что в период с 4 по 10 февраля произойдет снижение температурных показателей как днем, так и ночью.



По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, на основании показаний прогностических карт алматинцам стоит подготовиться к осадкам, ночному морозу и, следовательно, гололедным явлениям с утра. Плохая видимость из-за тумана может усложнить ситуацию на автодорогах.

4 февраля: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°С, днем +4…+6°С.

5 февраля: переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман, на дорогах – гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С.

6 февраля: облачно, ночью – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман, на дорогах – гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С.

7-8 февраля: пасмурно, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°С, днем +3…+5°С.

9 февраля: переменная облачность, утром и днем – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем около 0 градусов.

10 февраля: облачно, осадки, временами сильные (преимущественно снег). Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°С, днем около 0 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в Алматы прогнозируется ранняя весна.