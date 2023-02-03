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Токаев: Я верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее

Токаев: Я верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства побеседовал с педагогическим коллективом школы и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новой уютной школе.

"Вы – будущее Казахстана. Я глубоко верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее. Пусть вам сопутствует успех на жизненном пути", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил директор школы Аят Сенбекулы, сегодня здесь обучается 1207 детей.


Президент посетил школу в селе Коктал

Фото: akorda.kz


Трехэтажное здание школы подключено к автономной газовой котельной и централизованной сети водоснабжения. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, четыре компьютерных класса, два лингафонных кабинета, кабинет робототехники, спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел.


Президент посетил школу в селе Коктал

Фото: akorda.kz


В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

В целом по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Казахстане в 2023-2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.


Президент посетил школу в селе Коктал

Фото: akorda.kz


Ранее президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Жамбылская область
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