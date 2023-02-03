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Полицейский из Туркестана спас тонущего жителя

Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области Фото; пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицейский, рискуя жизнью, спас тонущего жителя Туркестанской области, сообщает Zakon.kz

По сообщению ведомства, ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Силовик сразу же среагировал и остановил машину, после чего бросился в воду.

"На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасенного в больницу".Департамент полиции Туркестанской области

Отметим, что за два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек.


Ранее сообщалось, что в Туркестанской области за сутки из снежного плена спасли 27 человек.

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