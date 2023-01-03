В Туркестанской области за сутки из снежного плена спасли 27 человек

3 января в Туркестанской области за сутки спасли 27 человек, застрявших в снежном плену в Толебийском и Созакском районах, сообщает Zakon.kz.

"3 января на пульт 112 поступило сообщение о том, что 7 легковых автомобилей застряли в снегу в 7 км от села Коксаек Толебийского района. Спасателями отбуксировано 7 автомобилей, спасено 14 человек, в том числе 4 детей, находившихся в автомобиле, и доставлено в пожарный пост № 16 села Коксаек". МЧС РК

Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Туркестанской области, 8 сотрудников и 2 единицы техники ДВД Туркестанской области.



"В этот же день спасателями спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок на трассе "Шолаккорган-Туркестан" областного значения в 25 км от села Шолаккорган Созакского района. В аварийно-спасательной операции были задействованы 11 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС". МЧС РК

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Также в службе просят не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.





3 января в районе перевала Шакпак в Жамбылской области эвакуировали 110 человек, из них 37 детей.