Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочей поездкой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, глава государства изучит экономические показатели Актюбинской области и осмотрит несколько важных для региона общественно-культурных площадок.





Фото: akorda.kz

"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов", – говорится в сообщении.





Фото: akorda.kz

До этого в сентябре глава государства посещал Алматинскую область, а в октябре – Жетысускую.

