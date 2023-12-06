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Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочей поездкой

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, глава государства изучит экономические показатели Актюбинской области и осмотрит несколько важных для региона общественно-культурных площадок.

Борт №1

Фото: akorda.kz

"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов", – говорится в сообщении.

Аэропорт в Актобе

Фото: akorda.kz

До этого в сентябре глава государства посещал Алматинскую область, а в октябре – Жетысускую.

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