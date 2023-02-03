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Несколько грабежей за один вечер совершил 18-летний парень

В Актау задержали 18-летнего парня Фото: pixabay
18-летний парень, совершивший несколько дерзких грабежей, задержан в Актау, сообщает Zakon.kz

Вечером 26 января неизвестное лицо совершило несколько грабежей в 7 микрорайоне города Актау. Злоумышленник зашел в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавца деньги.


Кроме того, он также отобрал у двух женщин сумки, скрывшись с места происшествия.

"Подозреваемый задержан. Водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции города Актау по части 2 статьи 191 УК РК".Пресс-служба УП города Актау

Ранее сообщалось, что в Алматы спецназ задержал группу домушников.

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Дарига Турысбекова
Актау
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