Несколько грабежей за один вечер совершил 18-летний парень

18-летний парень, совершивший несколько дерзких грабежей, задержан в Актау, сообщает Zakon.kz

Вечером 26 января неизвестное лицо совершило несколько грабежей в 7 микрорайоне города Актау. Злоумышленник зашел в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавца деньги.





Кроме того, он также отобрал у двух женщин сумки, скрывшись с места происшествия.

"Подозреваемый задержан. Водворен в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции города Актау по части 2 статьи 191 УК РК". Пресс-служба УП города Актау

Ранее сообщалось, что в Алматы спецназ задержал группу домушников.