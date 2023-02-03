Велокоманда "Астана" одержала первую победу в 2023 году

Astana Qazaqstan Team добилась первой победы в новом сезоне. Успех команде принес ее итальянский участник Cимоне Веласко. "Тур Вуэльта Валенсии" проходит в Испании, сообщает Zakon.kz.

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Представитель "Астаны" пересек финишную черту первым на третьем этапе "Тура Вуэльта Валенсии- 2023". Этап протяженностью 145 км между городами Бетера и Сагунто состоял из трех гор, две из которых – "категорийные". Симоне Веласко и двое гонщиков долгое время были в отрыве от пелатона.

Тройка беглецов сумела добраться до финиша, и в спринтерских разборках лучше всех оказался наш итальянец. Таким образом, Симоне Веласко принес первую победу казахстанскому коллективу в новом сезоне.

"Тур Вуэльта Валенсии" завершится 5 февраля.