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Велоклуб "Астана" одержал первую победу в 2024 году

Велоспорт Астана Победа Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Представитель команды Astana Qazaqstan Team Харольд Техада выиграл второй этап Тура Колумбии-2024, проехав 168,6 км между населенными пунктами Пайпа и Санта-Роза-де-Витербо. Тем самым гонщик принес первую викторию команде в сезоне, сообщает Zakon.kz.

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26-летний колумбийский горняк пересек финишную черту первым из отрыва, где было шесть участников. Харольд Техада стал сильнейшим в спринтерских разборках, опередив итальянца Андреа Пикколо и Оскара Севилью (Испания).

Данная победа позволила представителю Astana Qazaqstan Team возглавить генеральную классификацию "Тура Колумбии" с показателем 7:13:35. 

Гонщик "Астаны" одержал свою первую победу в составе казахстанской велокоманды.

"Наконец-то я добился этого, так долго ждал этой победы, я выиграл. После многих километров в отрывах знал, что нужно сохранить как можно больше сил на решающие моменты. Это сработало. И к спринту у меня все еще оставались силы в ногах. С командой провели несколько отличных недель здесь, в Колумбии, очень много работали во время УТС, чувствую, что форма идет по нарастающей. Нашей целью на этой гонке была победа на этапе, возможно, с Марком Кэвендишем в спринте. Но выиграть получилось у меня. Теперь будем настраиваться на следующие этапы". Харольд Техада

Стоит отметить, что для "Астаны" это не первый приз на нынешних соревнованиях. На стартовом этапе третье место занял знаменитый 38-летний британец Марк Кэвендиш.

Третий этап "Тура Колумбии" пройдет ночью 8 февраля, где гонщиков ждет трасса протяженностью 141,9 км, которая включает в себя три специальных спринта и никаких классифицированных горных призов на этой дистанции.

Помимо Техады и Кэвендиша, честь "Астаны" в Колумбии защищают Алексей Луценко, Харольд Мартин Лопес Гранизо (Эквадор), Кес Бол (Нидерланды) и Михаель Мёрков (Дания).

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