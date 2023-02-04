В МИД КНР объяснили появление "шпионского шара" в небе над США

Аэростат, который замечен в воздушном пространстве США и вызвавший переполох в Пентагоне, действительно прилетел из Китая. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, сообщает Zakon.kz.

При этом в ведомстве подчеркнули, что воздушный шар представлял собой гражданский аппарат.

Как заявили в КНР, аппарат применялся для научных исследований, а над США оказался, поскольку отклонился от маршрута из-за ветра.

"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения и рассматриваем, и проверяем ситуацию. Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Ранее стало известно, что власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который оказался над континентальной частью США.



В Пентагоне заявили, что воздушный шар предназначен для разведывательных целей. Согласно американскому оборонному ведомству, траектория полета аппарата проходила над "рядом важных объектов".

В Вашингтоне отметили, что Китай тем самым показал, что пренебрегает суверенитетом Соединенных Штатов.

Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства США, сбивать его пока не планируется.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп призвал уничтожить аэростат.

В настоящее время стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с воздушным шаром.