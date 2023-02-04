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Лучших ММА-бойцов из Казахстана назвал популярный промоутер

Лучших ММА-бойцов из Казахстана назвал популярный промоутер Фото: Instagram/morozclub777
Президент популярной промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал топ казахстанских файтеров смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Камил Гаджиев выделил топ-6 лучших ММА-спортсменов из Казахстана, пишет российский Sports.ru.

"Однозначно Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов и Сергей Морозов. Там и результат сам за себя говорит. Это топ-3. Потом в следующей серии я бы сказал о Куате Хамитове, о Жалгасе, Сабите".Камил Гаджиев

Спортивный деятель отметил, что "про Сабита — авансом". По мнению Гаджиева, он "еще не показал все, что может".

Казахстанский спортсмен смешанных единоборств Асу Алмабаев по прозвищу "Зульфикар" объявлен "Бойцом 2022 года". Данное признание он получил от одной из сильнейших азиатских лиг MMA Brave FС.

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