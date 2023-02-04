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Младенец погиб от холода и жажды в лодке беженцев

Младенец погиб от холода и жажды в лодке беженцев Фото: pixabay
Беженцы из Туниса переплывали в Италию, в пути погибли 9 человек. Среди них четырехмесячный младенец, его мать и беременная женщина, сообщает Zakon.kz.

По данным итальянской стороны, на борту было 50 человек. В пути от холода и жажды скончались 9 из них, пишет The Guardian. В числе погибших была и мать младенца. Женщина держала малыша на руках, а когда она скончалась, малыш выскользнул из ее рук за борт.

Судно сбилось с пути и заблудилось, после чего на борту не осталось еды и воды. По словам выживших, после того, как запасы еды и воды закончились, пассажиры в отчаянии начали пить морскую воду, пишет издание.

"Вечером в четверг к судну добралась итальянская береговая охрана, которая обнаружила на борту тела восьми человек. Выжившие, в том числе его отец, тогда подтвердили смерть младенца", — сообщает The Guardian.

32-летняя жительница Макинска Акмолинской области сожгла останки своего ребенка в домашней печи после того, как он перестал подавать признаки жизни сразу после экстренных родов.

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