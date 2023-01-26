Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области мать сожгла тело ребенка в печи после выкидыша

убийство Фото: polisia.kz
Трагедия произошла в Буландынском районе Акмолинской области. 32-летняя жительница Макинска сожгла останки своего ребенка в домашней печи после того, как он перестал подавать признаки жизни, сообщает Zakon.kz.

Женщина находилась на 24 неделе беременности. Она пришла на осмотр к акушеру-гинекологу. После осмотра выяснилось, что женщина пару дней назад родила у себя дома.

Малыш признаков жизни не подавал, мать была уверена, что он умер. После этого она сама сожгла его останки в домашней печи. 26 января врач районной больницы сообщила о случившемся в дежурную часть Буландынского РОП.

По факту убийства матерью плода после выкидыша начато досудебное расследование, сообщили в полиции. 

"Следствие ведется по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка", – отметили в полиции.

В ходе расследования установлено, что 24 января у женщины открылось кровотечение. Она не обратилась за медицинской помощью. В результате дома произошел выкидыш. Акмолинка призналась в произошедшем.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 декабря 2022 года в Таразе около мусорки нашли тело недоношенного младенца.

19 декабря тело младенца в коробке обнаружили в Актобе.

Читайте также

В Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку

В СКО приняли дорогу без асфальта

В Алматы женщина убила сына и себя

Ирина Лукичева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Генеральная прокуратура проверила нотариусы
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 27 января
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 27 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления