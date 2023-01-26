В Акмолинской области мать сожгла тело ребенка в печи после выкидыша

Трагедия произошла в Буландынском районе Акмолинской области. 32-летняя жительница Макинска сожгла останки своего ребенка в домашней печи после того, как он перестал подавать признаки жизни, сообщает Zakon.kz.

Женщина находилась на 24 неделе беременности. Она пришла на осмотр к акушеру-гинекологу. После осмотра выяснилось, что женщина пару дней назад родила у себя дома.

Малыш признаков жизни не подавал, мать была уверена, что он умер. После этого она сама сожгла его останки в домашней печи. 26 января врач районной больницы сообщила о случившемся в дежурную часть Буландынского РОП.

По факту убийства матерью плода после выкидыша начато досудебное расследование, сообщили в полиции.

"Следствие ведется по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка", – отметили в полиции.

В ходе расследования установлено, что 24 января у женщины открылось кровотечение. Она не обратилась за медицинской помощью. В результате дома произошел выкидыш. Акмолинка призналась в произошедшем.

Расследование уголовного дела продолжается.

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